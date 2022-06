“Domani le visite”: Fiorentina, salti di gioia per i tifosi: Commisso gongola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Colpo della Fiorentina, il presidente Commisso è praticamente riuscito a chiudere la trattativa e a regalare il calciatore ad Italiano. Il mercato della Fiorentina, dopo il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano, sta iniziando a prendere forma. La Viola, consapevole della stagione di consolidamento che l’attende, è pronta a regalare ai suoi tifosi colpi funzionali e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Colpo della, il presidenteè praticamente riuscito a chiudere la trattativa e a regalare il calciatore ad Italiano. Il mercato della, dopo il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano, sta iniziando a prendere forma. La Viola, consapevole della stagione di consolidamento che l’attende, è pronta a regalare ai suoicolpi funzionali e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

