Covid | guerra e inflazione hanno cambiato le abitudini di spesa degli italiani

Due anni di pandemia, la guerra in Ucraina e la superinflazione hanno cambiato profondamente gli italiani anche in tema di consumi. Si è tornati sì a spendere per beni non essenziali, ma in maniera differente: con più parsimonia e con maggiore consapevolezza. Un cambiamento culturale radicale che si traduce nella scelta di investire il denaro retaail più in "esperienze" che in "cose". Meglio un viaggio della tv nuova, per intenderci. I dati arrivano dal recente rapporto realizzato dal Mastercard Economic Institute che ha incrociato i dati relativi ai pagamenti con carte di credito negli anni 2021, 2022. Dove si spende di meno e dove si spende di più Le voci di spesa che sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi 12 mesi sono quelle relative agli alloggi in un luogo diverso ...

