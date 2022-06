Chelsea, superato il Barcellona per Raphinha, si va verso la chiusura (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Chelsea sorpassa il Barcellona per Raphinha: offerta al Leeds per 55 milioni di sterline, si aspetta l’ok del calciatore Il Chelsea ha superato il Barcellona per Raphinha. Nelle ultime ore il Leeds ha deciso di non aspettare il Barcellona e avrebbe accettato l’offerta dei Blues, che hanno messo sul piatto 55 milioni di sterline. Si aspetta solo l’ok del calciatore per completare il trasferimento dopo l’accordo tra i club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsorpassa ilper: offerta al Leeds per 55 milioni di sterline, si aspetta l’ok del calciatore Ilhailper. Nelle ultime ore il Leeds ha deciso di non aspettare ile avrebbe accettato l’offerta dei Blues, che hanno messo sul piatto 55 milioni di sterline. Si aspetta solo l’ok del calciatore per completare il trasferimento dopo l’accordo tra i club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

