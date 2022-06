Calcio: Salernitana, Lassana Coulibaly rinnova fino al 2026 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Altra conferma in casa granata dopo Bohinen SALERNO - Altra conferma in casa Salernitana dopo Bohinen. La società granata annuncia di aver perfezionato "l'accordo con il centrocampista classe '96 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Altra conferma in casa granata dopo Bohinen SALERNO - Altra conferma in casadopo Bohinen. La società granata annuncia di aver perfezionato "l'accordo con il centrocampista classe '96 ...

