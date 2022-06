Berrettini è a Londra, in attesa del tampone negativo: prossima fermata Gstaad (Di mercoledì 29 giugno 2022) È ancora a Londra in attesa di negativizzarsi e prestissimo riprenderà gli allenamenti. Matteo Berrettini, dopo l'ennesima batosta della sorte è costretto a guardare avanti, ma stavolta, cercando di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) È ancora aindi negativizzarsi e prestissimo riprenderà gli allenamenti. Matteo, dopo l'ennesima batosta della sorte è costretto a guardare avanti, ma stavolta, cercando di ...

Pubblicità

1Mom3nt : Tare è a Londra, non per Milinkovic, ma per sostituire Berrettini. #Calciomercato #sslazio #Tare - LucaPinotti1 : RT @StorieASpicchi: Matteo #Berrettini si è sottoposto al test covid - non obbligatorio a Londra - per proteggere la salute di staff e avve… - simeoni_wilson : RT @StorieASpicchi: Matteo #Berrettini si è sottoposto al test covid - non obbligatorio a Londra - per proteggere la salute di staff e avve… - DMene99 : RT @StorieASpicchi: Matteo #Berrettini si è sottoposto al test covid - non obbligatorio a Londra - per proteggere la salute di staff e avve… - angiroma : Un focolaio di covid al Roland Garros che è stato insabbiato dagli stessi giocatori e ha chiesto un trattamento div… -