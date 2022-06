Assalto di Capitol Hill, un’ex addetta stampa ha pubblicato un messaggio in cui Melania Trump si rifiuta di calmare i manifestanti (Di mercoledì 29 giugno 2022) «No». È così che il 6 gennaio del 2021 Melania Trump ha risposto a un messaggio di Stephanie Grisham, ex capa dello staff della First Lady. Nel messaggio Grisham chiedeva a Melania: «Vuoi twittare che le proteste pacifiche sono un diritto di ogni americano, ma non c’è posto per l’illegalità e la violenza?». Grisham si è dimessa dal suo incarico poche ore dopo questa conversazione, avvenuta mentre migliaia di sostenitori di Donald Trump stavano assaltando Capitol Hill. La donna aveva già parlato di questo messaggio nel suo libro I’ll Take Your Questions Now ma non aveva ancora condiviso il testo. Al momento l’ex First Lady non ha fornito risposte nel merito del messaggio ma ai tempi dell’uscita del libro di Grisham ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) «No». È così che il 6 gennaio del 2021ha risposto a undi Stephanie Grisham, ex capa dello staff della First Lady. NelGrisham chiedeva a: «Vuoi twittare che le proteste pacifiche sono un diritto di ogni americano, ma non c’è posto per l’illegalità e la violenza?». Grisham si è dimessa dal suo incarico poche ore dopo questa conversazione, avvenuta mentre migliaia di sostenitori di Donaldstavano assaltando. La donna aveva già parlato di questonel suo libro I’ll Take Your Questions Now ma non aveva ancora condiviso il testo. Al momento l’ex First Lady non ha fornito risposte nel merito delma ai tempi dell’uscita del libro di Grisham ...

