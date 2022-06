Anticipazioni Beautiful: ritorno in Europa con scoperta choc (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anticipazioni Beautiful: il ritorno in Europa porta con sé una scoperta choc che cambierà per sempre ogni cosa. Le Anticipazioni di Beautiful sono pronte a sconvolgere ancora una volte le dinamiche dei suoi protagonisti, dando ancora una volta un po’ di pepe alle loro vite in modo tale da tenere alta l’attenzione del pubblico del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 giugno 2022): ilinporta con sé unache cambierà per sempre ogni cosa. Ledisono pronte a sconvolgere ancora una volte le dinamiche dei suoi protagonisti, dando ancora una volta un po’ di pepe alle loro vite in modo tale da tenere alta l’attenzione del pubblico del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni #ultimapuntata Il #finale di #domani, #30giugno - POPCORNTVit : Brave and Beautiful, le anticipazioni del 30 giugno: Suhan in pericolo di vita - zazoomblog : Brave and Beautiful Anticipazioni Ultima Puntata 30 giugno 2022: Suhan partorisce... e la sua vita è in pericolo! -… - infoitcultura : Brave and beautiful anticipazioni: sparano a Shuan - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2022 -