Al momento nessuna notizia certa sulle condizioni di salute del batterista dei Blink-182. Al suo fianco c'è la moglie Kourtney Kardashian (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ore di angoscia per Travis Barker e la sua famiglia. Il batterista dei Blink-182 e novello sposo di Kourtney Kardashian è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Los Angeles. Al momento non è chiaro il motivo e non ci sono notizie sull'attuale stato di salute dell'artista 46enne. A far preoccupare i fan, però, è stato un post condiviso sui social dalla figlia del batterista, Alabama, che chiede a tutti preghiere per suo papà.

