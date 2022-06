Pubblicità

sportli26181512 : West Ham: il gran colpo in attacco può arrivare dalla Liga: Il West Ham ha individuato in Arnaut Danjuma del Villar… - ilcorvobiancon1 : Pogba ?? Di Maria ????? Cambiaso ?? Zaniolo ?? ---------------------------------- De Ligt - Chelsea/Manchester Rabio… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - Grandissimo colpo del #Monza che prende #Cragno in prestito oneroso a 400mila € con obbligo di riscatto… - FrenkLoi : @TAQB Uomo di merda, quand era al west ham ho smesso ti sostenerli, piuttosto tifavo Millwall. - tuttoatalanta : Il West Ham vuole Maehle, possibile affondo nei prossimi giorni -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Alphonso Areola è un nuovo portiere del. Arriva per il secondo anno consecutivo in prestito dal Psg, che ha ufficializzato il trasferimento sui suoi canali social:Commenta per primo La possibile partenza di Danjuma, finito nel mirino del, sta inducendo il Villarreal a guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo attaccante. Piace per esempio Umar Sadiq , autore di 18 gol in Segunda Division con la maglia dell'Almeria. Sull'ex ... West Ham, Soucek al centro del mercato. Tre club di Premier League puntano il ceco Pezzella rientra al Parma, Hateboer e Mæhle hanno mercato: il club valuta le alternative, ma per ora i profili sondati presentano una serie di complicazioni ...Come ogni estate, il PSG è protagonista nel calciomercato: ecco tutte le trattative in entrata, in uscita e il nome del nuovo allenatore ...