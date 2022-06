“Tutto super lusso”. Chiara Ferragni vende la sua casa. Ma non è per tutti: il prezzo e com’è (Di martedì 28 giugno 2022) Chiara Ferragni ha messo in vendita la casa di Los Angeles. La sua vita sembrava dover proseguire negli States, questo prima di conoscere Fedez. Infatti è dalla città degli angeli che l’influencer ha iniziato la sua carriera come imprenditrice e fashion blogger che l’ha portata ad essere un punto di riferimento per tantissimi teenager e non. Poi è arrivato l’amore che ha cambiato completamente prospettiva al suo percorso privato e professionale. Chiara Ferragni oggi è felicemente sposata, ha due bellissimi figli, e vive a Milano. L’esperienza losangelina ormai appartiene al passato così come la sua casa che oggi è stata messa in vendita. Una casa da sogno dal valore di 2.699.000 di dollari. che corrispondono a circa 2.550.000 euro. Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)ha messo in vendita ladi Los Angeles. La sua vita sembrava dover proseguire negli States, questo prima di conoscere Fedez. Infatti è dalla città degli angeli che l’influencer ha iniziato la sua carriera come imprenditrice e fashion blogger che l’ha portata ad essere un punto di riferimento per tantissimi teenager e non. Poi è arrivato l’amore che ha cambiato completamente prospettiva al suo percorso privato e professionale.oggi è felicemente sposata, ha due bellissimi figli, e vive a Milano. L’esperienza losangelina ormai appartiene al passato così come la suache oggi è stata messa in vendita. Unada sogno dal valore di 2.699.000 di dollari. che corrispondono a circa 2.550.000 euro....

Pubblicità

RadioItalia : Super Achille Lauro! ?? L'artista, in compagnia di Spiderman, ha passato la mattina al reparto di Cardiochirurgia p… - fanpage : Super Greg #Paltrinieri si prende tutto: medaglia d'oro, record europeo e le urla di gioia di tutta Italia! ??… - kiduItin : auguri ad una delle mie persone super preferitissime qua sopra and in general sono contenta di star assistendo a tu… - _punkbrujah : sono in aeroporto e ho avuto un ragazzo super carino in fila davanti a me praticamente tutto il tempo, poi ha preso… - Ggio21667787 : @zaffiro_paola Però secondo voi, sapendo che Jessica è sempre super attenta a tutto, questi tweet non potrebbero di… -