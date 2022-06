Tra G7 e summit Nato. Perché oltre alle sanzioni, Kiev ha bisogno di armi (Di martedì 28 giugno 2022) “Restiamo uniti a sostegno dell’Ucraina. Se perde, tutte le democrazie perdono e sarà difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace. Vladimir Putin non deve vincere”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi dal G7 di Schloss Elmau. “Siamo uniti: Putin non deve vincere questa guerra”, ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa conclusiva del vertice – che precede di poche ore l’inizio del summit Nato di Madrid. Molti governi occidentali hanno affermato qualcosa di simile: l’Ucraina non dovrebbe perdere e la Russia non dovrebbe vincere questa guerra. Quanto è realistica questa affermazione dipende da due fattori interconnessi: il primo è la tenuta delle forze ucraine davanti all’offensiva russa, il secondo è l’arrivo di rifornimenti militari a Kiev. I pianificatori russi ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) “Restiamo uniti a sostegno dell’Ucraina. Se perde, tutte le democrazie perdono e sarà difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace. Vladimir Putin non deve vincere”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi dal G7 di Schloss Elmau. “Siamo uniti: Putin non deve vincere questa guerra”, ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa conclusiva del vertice – che precede di poche ore l’inizio deldi Madrid. Molti governi occidentali hanno affermato qualcosa di simile: l’Ucraina non dovrebbe perdere e la Russia non dovrebbe vincere questa guerra. Quanto è realistica questa affermazione dipende da due fattori interconnessi: il primo è la tenuta delle forze ucraine davanti all’offensiva russa, il secondo è l’arrivo di rifornimenti militari a. I pianificatori russi ...

