Tour de France 2022 | Ineos al via senza Kwiatowski | Ganna confermato

(Di martedì 28 giugno 2022) Michalnon sarà al via delde, che partirà venerdì 1 luglio. Ladovrà fare a meno del polacco, campione del mondo su strada nel 2014, fermo ai box a causa di un infortunio. Al suo posto ci sarà l’esordiente inglese Tom Pidcock. A guidare lasarà invece il gallese Geraint Thomas, vincitore nel 2018 e trionfatore nell’ultimo Giro di Svizzera, affiancato dal colombiano Daniel Felipe Martinez e dall’inglese Adam Yates. In chiave Italia, fari puntati su Filippo, bi-campione del mondo a cronometro. La formazione guidata da Dave Brailsford sarà al via delcon un gruppo esperto: lo spagnolo Jonathan Castroviejo e il britannico Luke Rowe, ma anche il vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix, l’olandese Dylan ...

