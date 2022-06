(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Giappone sta vivendo un’ondata di calore da record. Infatti a Tokyo le temperature hanno raggiunto i 35,1°C per 3 giorni consecutivi: la settimana dipiùda quando sono iniziate le registrazioni nel. E l’ondata non accenna a diminuire: la Japan Meteorological Agency ha previsto per Tokyo massime di 36 C giovedì e venerdì. La popolazione nipponica, essendo una delle più anziane al mondo, è a grave rischio di colpo di calore: decine le persone finite in ospedale negli ultimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tokio mai così calda in giugno dal 1875 Il Giappone sta vivendo un'ondata di calore da record. Infatti a Tokyo le temperature hanno raggiunto i 35,1°C per 3 giorni consecutivi: la settimana di giugno ...