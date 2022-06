Tina Cipollari ci va giù pesante | le sue parole sono taglienti

(Di martedì 28 giugno 2022)scatenata, l’opinionista televisiva di Uomini e Donne chiosa e dice la sua e ci va giù: le sueMentre Uomini e Donne è in vacanza, la storica opinionista del dating show mentre si gode le sue vacanze estive è finita nuovamente sotto le luci dei riflettori.è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma e Ida reunion: Tina Cipollari stronca le due dame! - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Gemma e Ida reunion: Tina Cipollari stronca le due dame! #gossipitalianews - andreastoolbox : Gemma Galgani insieme a Ida: il commento pungente di Tina Cipollari - IsaeChia : #Gf16, Ambra Lombardo parla del suo ex Kikò Nalli: 'Mi ha cercata prima delle nozze' L'ex gieffina si è sposata da… - AngoloDV : Uomini e Donne: Tina Cipollari commenta le stories di Gemma #uominiedonne #tinacipollari #gemma #angolodellenotizie… -

... che viene in queste ore condiviso dalla pagina Uomini e donne classico e over su Instagram e che l'acerrima nemica di Gemma nonché opinionista a Uomini e donne,, così commenta al ...A tal proposito, sulla pagine social di U ominiedonneclassicoeover, alla domanda, "Vi piace la loro amicizia" , è arrivata una replica di, la storica opinionista della trasmissione. ...Per il suo outfit, Ambra è diventata protagonista di un vero e proprio shooting fotografico e, a dispetto dei commenti dell'ex marito di Tina Cipollari , svela un particolare. Kikò l'avrebbe cercata ...Ida Platano e Gemma Galgani trascorrono una reunion extra-Uomini e donne nella pausa estiva dalla tv e Tina Cipollari interviene al veleno sulle dame Ida Platano e Gemma Galgani -Uomini e donne Ida ...