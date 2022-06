Superbonus, il governo Draghi blocca le nuove proroghe: scontro politico nella maggioranza (Di martedì 28 giugno 2022) Stop al Superbonus edilizio 110%. Il governo ha bloccato le proroghe di quella che è una misura bandiera del Movimento 5 stelle. Facendo scoppiare un nuovo scontro politico in maggioranza. Non è, infatti, solo il M5s a chiedere di allargare le maglie ma tutti i partiti insistono per una revisione del meccanismo che punta a rendere più efficienti e sicure le abitazioni. Sul tavolo anche l’ampliamento delle cessioni sul quale l’esecutivo si è mostrato più aperto annunciando di essere pronto a portare in Parlamento l’ennesima modifica. L’ipotesi è quella di permettere di cedere il credito ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. La discussione è aperta, visto che la riunione, convocata alla Camera mentre è in corso il voto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Stop aledilizio 110%. Ilhato ledi quella che è una misura bandiera del Movimento 5 stelle. Facendo scoppiare un nuovoin. Non è, infatti, solo il M5s a chiedere di allargare le maglie ma tutti i partiti insistono per una revisione del meccanismo che punta a rendere più efficienti e sicure le abitazioni. Sul tavolo anche l’ampliamento delle cessioni sul quale l’esecutivo si è mostrato più aperto annunciando di essere pronto a portare in Parlamento l’ennesima modifica. L’ipotesi è quella di permettere di cedere il credito ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. La discussione è aperta, visto che la riunione, convocata alla Camera mentre è in corso il voto di ...

