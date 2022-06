Stefano Bollani | la figlia Frida | ' Bisogna essere bravi | non famosi'

Pubblicità

Classe 2004 eppure già autrice del suo primo disco. Frida, figlia del pianistae Petra Magoni, festeggia a soli 17 anni l'uscita del suo album 'Primo Tour', curato con grande cura in tutti i suoi aspetti, non solo musicali, ma anche di fruizione. Leggi anche > ...Dalle ore 21.00 i conduttori Andrea Delogu eDe Martino accenderanno la zona della marina ... Frida"Ipovedente Mi concentro sui suoni"/ "Bisogna esser bravi, non famosi" Tim Summer ...Classe 2004 eppure già autrice del suo primo disco. Frida Bollani, figlia del pianista Stefano Bollani e Petra Magoni, festeggia a soli 17 anni l'uscita del suo ...Frida Bollani, figlia di Stefano, ha parlato della carriera, dell'uscita del primo album e dell'emozione provata nel suonare al Quirinale ...