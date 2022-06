Pubblicità

infoitsport : Wimbledon: Sonego vola al secondo turno, fuori Musetti - zazoomblog : Wimbledon 2022 Sonego al secondo turno: risultati degli italiani - #Wimbledon #Sonego #secondo #turno: - telodogratis : Wimbledon 2022, Sonego al secondo turno: risultati degli italiani - L_Argomento : Sonego al secondo turno di Wimbledon, eliminata Paolini - carovana12 : Wimbledon. Falcidiati gli italiani dopo il primo turno. Al secondo turno vanno solo SINNER che vince a fatica cont… -

... "Con Sinner c'è sana rivalità"/ "Voglio alzare la coppa di uno Slam" DIRETTA WIMBLEDON 2022:KUDLA 6 - 7 6 - 3 7 - 5 4 - 6 6 - 2 Anche Lorenzosi iscrive alturno di Wimbledon ...... 6 - 7(6) 6 - 3 7 - 5 4 - 6 6 - 2 il finale a favore di, che sembra dunque aver risolto i ... anche se con un passaggio a vuoto nelparziale quando concede cinque palle break per l'1 - 4 ...(Il Sussidiario.net) Tennis, Wimbledon: Nadal va al secondo turno, passa anche Sonego. Rafa Nadal ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon battendo in quattro set l'argentino Francisco ...Lorenzo Sonego, dopo 3 ore e 48 minuti di match davvero non semplice, riesce a sconfiggere in cinque set l'americano Denis Kudla per la prima volta in carriera. 6-7(6) 6-3 7-5 4-6 6-2 il punteggio fin ...