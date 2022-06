Sharon Stone: il racconto commovente, non 1 ben 9 (Di martedì 28 giugno 2022) La nota attrice hollywoodiana ha deciso di rivelare un’esperienza a dir poco traumatica: ecco le parole di Sharon Stone. La Corte Suprema statunitense ha ufficialmente abolito il diritto all’aborto, legalizzato nel 1973. Parliamo di una regressione politica e diplomatica, ma soprattutto umana nei confronti del genere femminile. Moltissimi personaggi pubblici – dello spettacolo e non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 giugno 2022) La nota attrice hollywoodiana ha deciso di rivelare un’esperienza a dir poco traumatica: ecco le parole di. La Corte Suprema statunitense ha ufficialmente abolito il diritto all’aborto, legalizzato nel 1973. Parliamo di una regressione politica e diplomatica, ma soprattutto umana nei confronti del genere femminile. Moltissimi personaggi pubblici – dello spettacolo e non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

adamrubins : @IMDb Sharon Stone in Casino - glinguaglossa : - glinguaglossa : - Macckman1 : RT @belladinotte23: Isabelle Adjani?? Film bellissimo Diabolique con Sharon Stone 1996 - accioclownery : novabbe c'è lip gallagher in un episodio di law and order svu?? c'è pure sharon stone, che episodio surreale -