“Se la Nato mette piede in Crimea si andrebbe verso la terza guerra mondiale”, Medvedev ‘colpisce ancora’ (Di martedì 28 giugno 2022) Ormai va preso con grande ‘simpatia’, è vero che stiamo parlando di una figura non da poco – è pur sempre il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa – tuttavia, nel corso di questo conflitto ormai Dmitri Medvedev ci ha abituati a delle ‘uscite’ spesso surreali, per quanto fondate su minacce ‘possibili’. Ma così come a volte capita anche a Biden, di venire ‘smentito’ dalla stessa Casa Bianca per la sua approssimativa vena diplomatica, lo stesso fa il Cremlino, evitando addirittura di commentare quanto affermato da Medvedev. Ed oggi, proprio mentre il confronto bellico verte ‘essenzialmente’ sul Donbass, il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha pensato bene di minacciare l’Occidente perché (cosa assai improbabile a prescindere dall’invasione), “Se la Nato dovesse ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) Ormai va preso con grande ‘simpatia’, è vero che stiamo parlando di una figura non da poco – è pur sempre il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa – tuttavia, nel corso di questo conflitto ormai Dmitrici ha abituati a delle ‘uscite’ spesso surreali, per quanto fondate su minacce ‘possibili’. Ma così come a volte capita anche a Biden, di venire ‘smentito’ dalla stessa Casa Bianca per la sua approssimativa vena diplomatica, lo stesso fa il Cremlino, evitando addirittura di commentare quanto affermato da. Ed oggi, proprio mentre il confronto bellico verte ‘essenzialmente’ sul Donbass, il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha pensato bene di minacciare l’Occidente perché (cosa assai improbabile a prescindere dall’invasione), “Se ladovesse ...

Pubblicità

italiaserait : “Se la Nato mette piede in Crimea si andrebbe verso la terza guerra mondiale”, Medvedev ‘colpisce ancora’ - dienstag_der : RT @lanf64: Il Premier svedese #Andersson: forte speranza per accordo con #Turchia prima del vertice. Ancora #Erdogan che si mette in mezz… - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: Il Premier svedese #Andersson: forte speranza per accordo con #Turchia prima del vertice. Ancora #Erdogan che si mette in mezz… - lanf64 : Il Premier svedese #Andersson: forte speranza per accordo con #Turchia prima del vertice. Ancora #Erdogan che si m… - Vaffancu_lol_ : @FrancescoRoti ... la NATO se ne sarebbe dovuta tornare a casa sua non espandersi verso Est! Quindi è legittimo se… -