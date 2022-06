Neymar non rientra nei piani del PSG, il club è pronto a pagare lo stipendio per liberarsene: ecco dove può andare (Di martedì 28 giugno 2022) Clamoroso quanto succede a Parigi in queste ore: le dichiarazioni del presidente Al-Khelaïfi, non sono piaciute a Neymar che si è sentito offeso dalle esternazioni dell’emiro, il quale in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 28 giugno 2022) Clamoroso quanto succede a Parigi in queste ore: le dichiarazioni del presidente Al-Khelaïfi, non sono piaciute ache si è sentito offeso dalle esternazioni dell’emiro, il quale in...

Pubblicità

Vink901 : RT @Vink901: Ora, non so se vogliano fare un all-in o quasi... Ma noi un anno con De Ligt, Koulibaly, Pogba, Di Maria, Chiesa e, perché no… - Pall_Gonfiato : #Neymar non rientra nei piani del #PSG, il club è pronto a pagare lo stipendio per liberarsene: ecco dove può andare - laganci_ : @theoismo19 Con la differenza che Neymar non lo abbiamo mai dato per fatto (almeno non in modo non-ironico), a mala… - lupogdg : #Neymar = Il giuoco del Calcio Se non vi è chiaro il concetto dovete prendere le medicine forti. - ilcasoumanoTW : @LeonettiFrank @malleodamiano Non si sblocca solo perché stanno lavorando sotto traccia su Neymar vero @LeonettiFrank -