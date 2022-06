Migranti morti in Texas, una strage: trovati 46 asfissiati su un camion abbandonato, 4 bimbi feriti (Di martedì 28 giugno 2022) Una strage, forse una delle peggiori della storia americana. Oltre 40 Migranti, per l'esattezza 46, sono stati trovati morti e 16 feriti, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 giugno 2022) Una, forse una delle peggiori della storia americana. Oltre 40, per l'esattezza 46, sono statie 16, tra cui anche quattro bambini e alcuni in condizioni...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - fladig : ??Gli arrivi via mare in realtà restano limitati: 26000 in 6 mesi NON SONO un'emergenza numerica.I flussi dall'Ucra… - HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Tragedia in Texas. 46 migranti morti all'interno di un camion. E anche oggi, Salvini ha l'occasione di fare uno dei suoi… - luisa_pacelli : RT @sruotolo1: #migranti Ci svegliamo e la sensazione aprendo i giornali on line è quella di un nodo in gola. 46 #migranti sono stati ritro… -