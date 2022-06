"Mascherine obbligatorie al chiuso". Il virologo avvisa il governo: altrimenti la curva non scende (Di martedì 28 giugno 2022) Bisogna tornare all'obbligo della mascherina al chiuso. E' il suggerimento che dà al governo il virologo Massimo Ciccozzi. «La variante Omicron è davvero molto contagiosa. Se facciamo una cena tra amici e solo uno è positivo asintomatico, possiamo stare certi che gli altri saranno contagiati. Un consiglio al governo è quello che, fino a quando la curva dei casi non diminuirà, occorre tornare all'obbligo della mascherina al chiuso e nei luoghi di lavoro. All'aperto il buon senso degli italiani dovrebbe far optare per il dispositivo se ci sono assembramenti». Così all'Adnkronos Salute Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, fa il punto della situazione epidemiologica. Sul balzo dei ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Bisogna tornare all'obbligo della mascherina al. E' il suggerimento che dà alilMassimo Ciccozzi. «La variante Omicron è davvero molto contagiosa. Se facciamo una cena tra amici e solo uno è positivo asintomatico, possiamo stare certi che gli altri saranno contagiati. Un consiglio alè quello che, fino a quando ladei casi non diminuirà, occorre tornare all'obbligo della mascherina ale nei luoghi di lavoro. All'aperto il buon senso degli italiani dovrebbe far optare per il dispositivo se ci sono assembramenti». Così all'Adnkronos Salute Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, fa il punto della situazione epidemiologica. Sul balzo dei ...

