(Di martedì 28 giugno 2022) “Solita stanza: la 302, quella con il salottino”. Beppeè arrivato all’hotel Forum. Da qui per anni, che sembravano eterni, ha deciso le sorti del governo e della capitale d...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MPenikas : @m_spagna @LeonardoLeona10 @luigidimaio Non lascio stare ... e' il simbolo delle amebe. Quella nube tossica interna… -

Il Foglio

La scommessa del Campidoglio (dopo il rogo di Malagrotta) E Raggi Che fa Amica di Di Maio, in disaccordo con Conte, "organica" al vecchioMalagrotta, parlano i residenti: "Lacome una bomba ...'Un'enormetossica tiene letteralmente in ostaggio il Municipio X e anche altri quartieri di Roma da ... il vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e consigliere capitolinoPaolo Ferrara. ... M5s, la nube Grillo su Roma: "No al terzo mandato". Conte spiazzato, Di Maio se la ride Il garante contrario anche alla mini deroga per 5 su 50. E blinda l'appoggio a Draghi. I vicepresidenti contiani: inopportuno il suo incontro con le commissioni, è indagato per traffico d'influenze ...Nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle si è registrato il consumo di energia elettrica più alto di sempre: oltre 61 gigawattora (fonte Terna). L'unica possibilità sul tavolo è il nucleare ...