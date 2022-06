Lutto in Rai: è morta annegata la protagonista di due celebri serie TV (Di martedì 28 giugno 2022) Una notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo vista la tragica morte di un’attrice di ben due serie TV Rai Una tragica perdita per il mondo dello spettacolo, soprattutto per com’è successo: l’annuncio ha sconvolto tutti, anche i fan che sono ancora increduli dinanzi a quanto accaduto. Un tragico evento che, inevitabilmente, segnerà il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Una notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo vista la tragica morte di un’attrice di ben dueTV Rai Una tragica perdita per il mondo dello spettacolo, soprattutto per com’è successo: l’annuncio ha sconvolto tutti, anche i fan che sono ancora increduli dinanzi a quanto accaduto. Un tragico evento che, inevitabilmente, segnerà il L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Matteo770674005 : RT @chilhavistorai3: In diretta dalla Cattedrale di #Catania i funerali della piccola Elena, officiati dall'Arcivescovo Mons. Luigi Renna.… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: In diretta dalla Cattedrale di #Catania i funerali della piccola Elena, officiati dall'Arcivescovo Mons. Luigi Renna.… - laura_ingoglia : RT @chilhavistorai3: In diretta dalla Cattedrale di #Catania i funerali della piccola Elena, officiati dall'Arcivescovo Mons. Luigi Renna.… - Rosa_pelegri : RT @chilhavistorai3: In diretta dalla Cattedrale di #Catania i funerali della piccola Elena, officiati dall'Arcivescovo Mons. Luigi Renna.… - CardelliAc : RT @chilhavistorai3: In diretta dalla Cattedrale di #Catania i funerali della piccola Elena, officiati dall'Arcivescovo Mons. Luigi Renna.… -