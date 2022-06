La minaccia degli Usa alla Russia in Libia (Di martedì 28 giugno 2022) Gli Stati Uniti spaventano la Libia con le esercitazioni Africa Lion 2022, le manovre militari organizzate da Africom, il comando militare che si occupa di Africa. Nello scacchiere delle manovre a cui partecipa anche l’Italia con 40 militari del Nato Rapid Deployable Corps, la maggior parte delle forze contrapposte sono dislocate nel “Chekkir”, una Repubblica InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 giugno 2022) Gli Stati Uniti spaventano lacon le esercitazioni Africa Lion 2022, le manovre militari organizzate da Africom, il comando militare che si occupa di Africa. Nello scacchiere delle manovre a cui partecipa anche l’Italia con 40 militari del Nato Rapid Deployable Corps, la maggior parte delle forze contrapposte sono dislocate nel “Chekkir”, una Repubblica InsideOver.

Pubblicità

lredl3_ : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è confuso nel suo discorso e ha affermato che la stessa NATO minaccia… - Giovann91620348 : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è confuso nel suo discorso e ha affermato che la stessa NATO minaccia… - iordyfox : RT @AXAIM_IT: È il pericolo numero uno dell’orbita terrestre: un oceano di relitti e detriti volanti che minaccia i sistemi di comunicazion… - FraLauricella : Lavrov 'L'annuncio della #Russia come minaccia per la #NATO non porterà nulla di nuovo alle attività dell'Alleanza… - skiesorrowave : SE È ASH SE È ASH GUARDATEMI NELLE PALLE DEGLI OCCHI NON FATEMI SCHERZI PERCHÉ IO VI VENGO A CERCARE A CASA QUESTA… -