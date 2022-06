La Juventus mette la freccia per Zaniolo, superata la concorrenza del Milan e di altri tre club (Di martedì 28 giugno 2022) Si decide il futuro di Nicolò Zaniolo. Solo poco più di un mese fa veniva celebrato come l’eroe di Tirana, grazie al gol che ha deciso la finale di Conference League regalando alla Roma la prima edizione del trofeo. Con quel gol Zaniolo è entrato per sempre nella storia del club, ma oggi il suo futuro in giallorosso appare sempre più in bilico. Il rapporto tra il giocatore e i vertici romanisti si è raffreddato e la Juventus non ha mai nascosto l’ammirazione per il giovane centrocampista. I bianconeri, secondo gli esperti di Sisal, hanno messo la freccia nella trattativa scalzando la concorrenza del Milan e delle altre pretendenti ma, soprattutto, si sono portati in vantaggio sulla Roma stessa: il passaggio di Zaniolo alla Juventus è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Si decide il futuro di Nicolò. Solo poco più di un mese fa veniva celebrato come l’eroe di Tirana, grazie al gol che ha deciso la finale di Conference League regalando alla Roma la prima edizione del trofeo. Con quel golè entrato per sempre nella storia del, ma oggi il suo futuro in giallorosso appare sempre più in bilico. Il rapporto tra il giocatore e i vertici romanisti si è raffreddato e lanon ha mai nascosto l’ammirazione per il giovane centrocampista. I bianconeri, secondo gli esperti di Sisal, hanno messo lanella trattativa scalzando ladele delle altre pretendenti ma, soprattutto, si sono portati in vantaggio sulla Roma stessa: il passaggio diallaè ...

