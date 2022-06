Juve-Roma, si parla di contropartite: tutti i nomi sul piatto nell'affare Zaniolo (Di martedì 28 giugno 2022) Nicolò Zaniolo è nel mirino della Juve da tanto, tanto tempo. Fin da quando è stata l'Inter a vincere il derby d'Italia... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Nicolòè nel mirino dellada tanto, tanto tempo. Fin da quando è stata l'Inter a vincere il derby d'Italia...

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - cmdotcom : #Juve #Roma, si parla di contropartite: tutti i nomi sul piatto nell'affare #Zaniolo - RenoJFC : complimenti alla Juve per la potenza dimostrata nei colpi Pogba e Di Maria Ora mi potete dare 5 minuti? Che voglio… -