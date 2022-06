(Di martedì 28 giugno 2022) ROMA – Cala tra il 2019 e ilil numero delle persone con una infezionetrasmessa (Ist) confermata, per la prima volta dal 2004. La riduzione è stata del 22,9%, più evidente tra le donne (-29,1%) rispetto agli uomini eterosessuali (-15,5%). Questi i dati del rapporto annuale sulle Ist appena pubblicato dal Centro operativo Aids (Coa) dell’Istituto superiore di sanità. Si registra, inoltre, neluna riduzione importante (-30% dal 2018) del numero di casi di condilomi ano-genitali, molto probabilmente riconducibile all’efficacia delle campagne vaccinali anti-Hpv in femmine e maschi. Tra ile il 2019 c’è stato invece un incremento del 17,4% dei casi annui di Ist nei maschi che fanno sesso con maschi. L’herpes genitale, la clamidia e i condilomi ano-genitali hanno mostrato le diminuzioni maggiori ...

istsupsan : ??In calo nel 2020 le #infezioni sessualmente tramesse confermate ?prosegue dal 2017 inversione del trend di aumen… - Lopinionista : Iss, -22,9% infezioni sessualmente trasmesse nel 2020 - zazoomblog : Salute: Iss -229% infezioni sessualmente trasmesse nel 2020 - #Salute: #-229% #infezioni - zazoomblog : Salute: Iss -229% infezioni sessualmente trasmesse nel 2020 - #Salute: #-229% #infezioni - RobertaFazio7 : RT @istsupsan: ??In calo nel 2020 le #infezioni sessualmente tramesse confermate ?prosegue dal 2017 inversione del trend di aumento costan… -

Sono alcuni dei risultati del rapporto annuale sulle Ist appena pubblicato dal Centro Operativo Aids (COA) dell'. Dal 2017, spiegano gli autori, si rileva una diminuzione del numero delle persone ...Come sempre il ministero della salute e l', l'istituto superiore di sanità, hanno certificato i ... in vista di un potenziale aumento delleSars - CoV - 2 a causa delle sottovarianti di ...Poi ha rivendicato il fatto di aver spinto l’Iss a cambiare metodo per i suoi calcoli. «Per ridurre le distorsioni dei risultati causate dalla sottonotifica delle infezioni meno gravi è in corso una ...Cala tra il 2019 e il 2020 il numero delle persone con una infezione sessualmente trasmessa (Ist) confermata, per la prima volta dal 2004. Inoltre si registra nel 2020 una riduzione importante (-30% d ...