Incendi e monnezza. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi (Di martedì 28 giugno 2022) Poiché Roma è la capitale d'Italia, il suo stato pietoso, dunque il suo onore, è un problema dell'Italia intera. Se Roma fa schifo, allora fa schifo anche Palazzo Chigi

XMERIDIO78 : @007Vincentxx Tra incendi e Monnezza non si respirava oggi - CarloSantaroni : RT @annapaolaconcia: Amiche e amici #romani me state a fa veni l’ansia con questi #incendi con l’#afa con la #monnezza #Roma ????????????????????… - Agricolturabio1 : RT @annapaolaconcia: Amiche e amici #romani me state a fa veni l’ansia con questi #incendi con l’#afa con la #monnezza #Roma ????????????????????… - RigonatNicola : RT @GiadaFlamini: Una città allo sbando che brucia in ogni punto. Incendi appiccati nei campi Rom e la monnezza peggio de prima. @gualtieri… - antonio_daq : @gloquenzi Il tutto a 40 gradi di giorno e 30 di notte. Monnezza cotta e incendi a go go -

Incendi e monnezza. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi Il Foglio Incendi e monnezza. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi Le tonnellate di rifiuti che attirano ratti e cinghiali, l'inefficienza dei trasporti pubblici, l'odore di bruciato dei roghi vicino al centro città sono le caratteristiche della decandenza di una cit ... Incendio di Malagrotta, gli audio inediti degli operai: "Immagina che ci può stare là dentro. È gonfio di mondezza" L'esclusiva di Report con i video di fronte all'impianto che ha appena preso fuoco."Le fiamme sono iniziate dal gassificatore e da lì ha ... Le tonnellate di rifiuti che attirano ratti e cinghiali, l'inefficienza dei trasporti pubblici, l'odore di bruciato dei roghi vicino al centro città sono le caratteristiche della decandenza di una cit ...L'esclusiva di Report con i video di fronte all'impianto che ha appena preso fuoco."Le fiamme sono iniziate dal gassificatore e da lì ha ...