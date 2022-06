Giuliano Sangiorgi con Bruno Barbieri:"La mia cucina è un circo" (Di martedì 28 giugno 2022) CONTATTO, 4° PUNTATA. Una passione per la cucina nata facendo le conserve con la nonna. Un cantante dimenticato al ristorante dalla sua band. E cosa accade quando uno chef va a cena a casa di amici o al ristorante? Meglio mangiare prima o dopo un concerto? Musica e cucina hanno punti in comune? Un gustoso confronto, tra note e ingredienti segreti. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 giugno 2022) CONTATTO, 4° PUNTATA. Una passione per lanata facendo le conserve con la nonna. Un cantante dimenticato al ristorante dalla sua band. E cosa accade quando uno chef va a cena a casa di amici o al ristorante? Meglio mangiare prima o dopo un concerto? Musica ehanno punti in comune? Un gustoso confronto, tra note e ingredienti segreti.

