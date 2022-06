Giù le mani dal grafene BoJo stoppa i cinesi

Leggi su formiche

(Di martedì 28 giugno 2022) Si è chiusa con il ritiro dell’acquirente legato al governo cinese la vicenda di Perpetuus Group, piccolo produttore gallese deldi 14 dipendenti e un fatturato annuo di 479.000 sterline (al marzo 2020). Questo materiale, il cosiddetto “materiale delle meraviglie”, 200 volte più resistente dell’acciaio ma sei volte più leggero, è considerato fondamentale per le nuove tecnologie in settori quali la crittografia e l’aerospazio. “La proposta di acquisizione è stata abbandonata”, ha scritto nei giorni scorsi Kwasi Kwarteng, segretario di Stato per l’Industria del Regno Unito, su Twitter. “Il governo britannico monitora costantemente il mercato per individuare acquisizioni di potenziale interesse per la sicurezza nazionale. Interverremo se necessario”, ha aggiunto. Nelle settimane precedenti, lo stesso segretario aveva scritto alla Competition and Markets Authority ...