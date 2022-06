Giordania | una fuga di gas nel porto di Aqaba provoca la morte di 13 persone – Il video

(Di martedì 28 giugno 2022) La caduta di un container da una nave neldiinhato ladi 13, mentre 250 sono rimasti feriti. Secondo l’Afp dal container è uscito cloro, un gas tossico.è uno dei maggiori porti del Mar Rosso. I filmati delle telecamere di sicurezza deltrasmessi dalla televisione di Stato giordana Jordan TV mostrano una sorta di esplosione mentre un container caricato su una nave si stacca e colpisce il ponte. In seguito all’impatto, un’enorme nube di colore giallo intenso si è diffusa nell’area, mentre si vede il personale delinprima di essere inghiottito dalla nuvola. Il primo ministro Bicher al-Khasawneh ha detto che la situazione è adesso sotto controllo. ...

Le cause dell' incidente sono al momento ancora sconosciute , ma i filmati delle telecamere di sicurezza del porto trasmessi dalla televisione di Stato giordana Jordan TV mostrano sorta di esplosione. Le autorità locali hanno invitato tutti i residenti della zona a chiudere porte e finestre e a rimanere in casa.