G7, Draghi parla di successo: “Tetto del gas? Mi auguro risultato entro ottobre. Dal vertice Nato ci aspettiamo il sì a Svezia e Finlandia” (Di martedì 28 giugno 2022) Un risultato sul Tetto al prezzo gas? Auspicabile prima di ottobre. Cosa attendersi dal vertice Nato in programma a Madrid? Unità e fermezza da un lato, l’ampliamento a Svezia e Finlandia dall’altro. Anche perché nel frattempo c’è “preoccupazione” per il “costante progresso” che nelle ultime due settimane le forze russe hanno avuto in Ucraina. Una progressione che “non significa che non continuerà il nostro sostegno a Kiev”, avvisa Mario Draghi. Al termine del vertice del G7 a Elmau, in Germania, il presidente del Consiglio ha parlato a tutto tondo dell’invasione in Ucraina e di tutto ciò che ne discende anche in chiave economica. Ad iniziare da quel Tetto al prezzo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Unsulal prezzo? Auspicabile prima di. Cosa attendersi dalin programma a Madrid? Unità e fermezza da un lato, l’ampliamento adall’altro. Anche perché nel frattempo c’è “preoccupazione” per il “costante progresso” che nelle ultime due settimane le forze russe hanno avuto in Ucraina. Una progressione che “non significa che non continuerà il nostro sostegno a Kiev”, avvisa Mario. Al termine deldel G7 a Elmau, in Germania, il presidente del Consiglio hato a tutto tondo dell’invasione in Ucraina e di tutto ciò che ne discende anche in chiave economica. Ad iniziare da quelal prezzo del ...

Pubblicità

CarloCalenda : Metà del Paese non vota disgustato da una politica che delega agli adulti (Draghi e Mattarella) le sue responsabili… - MarisaNellaAma1 : Ma tanto Draghi si è incartato con l’Ucraina? Parla solo di quello - Luigi90Rinaldi : @LaStampa Ecco il 'grande successo' di cui parla Draghi: come minimo distruggere l'economia europea, come massimo r… - florinarazvan : RT @MarisaNellaAma1: @fatuciuccio @carovana12 @EnricoLetta Oramai mi infastidisce solo vederlo #Draghi non ha speso una parola per la Pace… - Mamifacciailfa1 : @VeroDeRomanis @Draghi Il problema rimane..si parla di #pricecap a 80 -90euro..quindi sopra quasi 4volte il costo d… -