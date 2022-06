Fiorentina, quasi fatta per Jovic: i dettagli (Di martedì 28 giugno 2022) La Fiorentina è pronta a piazzare il primo colpo del mercato estivo: Jovic in arrivo dal Real Madrid La Fiorentina è pronta a chiudere per il primo colpo in entrata e farlo per il reparto offensivo. quasi fatta per Jovic del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il giocatore arriverà a Firenze in prestito secco e i Blancos pagheranno metà dell’ingaggio del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Laè pronta a piazzare il primo colpo del mercato estivo:in arrivo dal Real Madrid Laè pronta a chiudere per il primo colpo in entrata e farlo per il reparto offensivo.perdel Real Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il giocatore arriverà a Firenze in prestito secco e i Blancos pagheranno metà dell’ingaggio del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

