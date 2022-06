Fiorentina in cerca di un terzino sinistro: occhi in Sud America (Di martedì 28 giugno 2022) Il mercato viola si concentrerà anche sulla ricerca di un terzino sinistro. Nicolas Burdisso, direttore tecnico della società gigliata, ha messo nel mirino diversi giocatori provenienti dal Sud Amrica. Tre giocano in Argentina, un invece si trova in Brasile. La Fiorentina è in cerca di un terzino sinistro per dare riposo a Biraghi. Fiorentina in cerca di un terzino: tre nomi dall’Argentina? La Viola vuole trovare un vice Biraghi per la prossima stagione, in modo da garantirgli un ricambio e qualche minuto di riposo. Burdisso ha messo sotto la lente d’ingrandimento almeno tre giocatori del campionato argentino. Il primo nome è quello di Valentin Barco, terzino del Boca Juniors classe 2004?. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 giugno 2022) Il mercato viola si concentrerà anche sulla ridi un. Nicolas Burdisso, direttore tecnico della società gigliata, ha messo nel mirino diversi giocatori provenienti dal Sud Amrica. Tre giocano in Argentina, un invece si trova in Brasile. Laè indi unper dare riposo a Biraghi.indi un: tre nomi dall’Argentina? La Viola vuole trovare un vice Biraghi per la prossima stagione, in modo da garantirgli un ricambio e qualche minuto di riposo. Burdisso ha messo sotto la lente d’ingrandimento almeno tre giocatori del campionato argentino. Il primo nome è quello di Valentin Barco,del Boca Juniors classe 2004?. ...

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ?? La #Fiorentina cerca il colpo a centrocampo ?? Occhi su uno dei talenti più ricercati della #Liga #LBDV… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, frenata per Jovic: si cerca ancora l'intesa col Real Madrid - creador1996 : @cirelligianluc @Gianmarco10G Si sta parlando di un portiere che è andato al Monza neo promosso, poteva ambire a qu… - Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, frenata per Jovic: si cerca ancora l'intesa col Real Madrid - Francko411 : Ma bisogna essere degli HANDICAPPATI per continuare a proporre il portiere scartato e sostituito nel corso della pa… -