F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Ci siamo, in terra inglese va in scena la decima gara del Mondiale di F1 che si disputa a Silverstone ed è valida per il GP di Gran Bretagna 2022: attesa a mille in casa Ferrari per capire se sarà la gara del riscatto o la definitiva debacle dopo i troppi passi falsi delle ultime settimane. L'anno scorso qui gara sprint nel format, quest'anno si torna al consueto. Duello che dodici mesi fa fu clamoroso tra Verstappen e Hamilton che mandò fuori il rivale, quest'anno la Red Bull se la vede con Leclerc e Sainz. La gara avrà inizio alle ore 16 (un'ora più avanti rispetto al consueto) di domenica 3 luglio. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go.

