F. Romano pubblica: Il Paris Saint-Germain è fiducioso di risolvere la situazione di Galtier con l’OGC Nice… (Di martedì 28 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain è fiducioso di risolvere la situazione di Galtier con l’OGC Nice questa settimana, mentre c’è pieno accordo con l’allenatore francese sul contratto. È "questione di dettagli". #PSG Il PSG negozierà anche con l’Inter per Milan Skriniar come obiettivo chiave questa settimana. pic.twitter.com/iSE5zdZwaG — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 27 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) IldiladiconNice questa settimana, mentre c’è pieno accordo con l’allenatore francese sul contratto. È "questione di dettagli". #PSG Il PSG negozierà anche con l’Inter per Milan Skriniar come obiettivo chiave questa settimana. pic.twitter.com/iSE5zdZwaG — Fabrizio(@Fabrizio) 27 giugno 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

saimon83ful : @DiMarzio Marotta che chiama di Marzio per mettere in giro sta cazzata... E di Marzio che chiama Fabrizio Romano pe… - fabiola52862514 : @zona_bianca @Briatore Di sanità pubblica è meglio che fai silenzio Romano ipocrita come tutti i PD. - Arturo_Parisi : RT @antoniospadaro: Anche L’Osservatore Romano pubblica integralmente la conversazione di #PapaFrancesco con i direttori delle riviste dei… - zazoomblog : F. Romano pubblica: Ufficiale confermato. Il Benfica ha firmato David Neres a titolo definitivo dallo Sh… - #Romano… - zazoomblog : F. Romano pubblica: Il Nottingham Forest sta chiudendo l’accordo con Taiwo Awoniyi come riportato da @JPercyTeleg…… -