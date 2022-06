Draghi, avanti sanzioni, essenziali per portare Mosca negoziato (Di martedì 28 giugno 2022) "Abbiamo raffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia al tavolo dei negoziati". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Abbiamo raffermato il nostro impegno sul fronte delle, che è essenziale per rila Russia al tavolo dei negoziati". Così il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa a ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il derby dx/sx oggi interessa minoranza dei cittadini. Non poteva essere diversamente dopo una legislatura folle in… - lucianonobili : Con Mario Draghi in Italia, con @EmmanuelMacron e la squadra di @RenewEurope in Europa. C’è chi i populisti e i sov… - NadiaAm93073906 : RT @dassste: La richiesta di Draghi di porre un tetto al prezzo del gas assomiglia alla richiesta che l'Italia fa da anni, cioè di ridistri… - libellula58 : @BracaliM @M5S_Camera @M5S_Senato Fino a quando portera avanti i principi che insieme abbiamo stabilito, se serve a… - Agenpress : G7. Draghi, piena coesione all'Ucraina contro Mosca. Avanti con sanzioni -