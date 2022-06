Dalla strada al palco, show di Nek: anticipazioni, ospiti e puntate (Di martedì 28 giugno 2022) Dalla strada al palco è il nuovo programma estivo di Rai 2 che vede il cantante Ne nei panni del conduttore. Si tratta di un percorso musicale che metterà alla prova cantanti, ballerini e artisti di strada per dare loro l’occasione di esibirsi in tv e raggiungere il premio finale. Dalla strada al palco, show di Nek: anticipazioni “Dalla strada al palco” è il nuovo show, nato da un’idea originale di Carlo Conti e con la conduzione di Nek, in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 28 giugno. Inoltre, la visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Sarà possibile interagire con il programma su tutte le piattaforme social. Il programma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022)alè il nuovo programma estivo di Rai 2 che vede il cantante Ne nei panni del conduttore. Si tratta di un percorso musicale che metterà alla prova cantanti, ballerini e artisti diper dare loro l’occasione di esibirsi in tv e raggiungere il premio finale.aldi Nek:al” è il nuovo, nato da un’idea originale di Carlo Conti e con la conduzione di Nek, in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 28 giugno. Inoltre, la visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Sarà possibile interagire con il programma su tutte le piattaforme social. Il programma ...

