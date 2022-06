Dal G7 alla difesa dell’ucraina, dal grano e l’energia, al G20, passando per la Nato e Bankitalia: Draghi alla stampa (Di martedì 28 giugno 2022) “Un successo, grande unità sull’Ucraina. Il G7 è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, proseguendo sulla strada delle sanzioni, essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati“. Così il premier Draghi, commentando ribadendo davanti ai giornalisti che quest’ultimo G7 ospitato dalle Alpi bavaresi “è stato veramente un successo”. Draghi: “L’ho detto e ripetuto tante volte: non ci sarà pace se l’Ucraina non sarà in grado di difendersi” Dunque, ha ribadito il premier davanti alla stampa internazionale, “La pace dovrà essere quella che vuole l’Ucraina ma, come ha detto il presidente Biden, dobbiamo essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero presentarsi. Il sostegno all’Ucraina fino ad ora è stato sufficiente per permettere di difendersi. L’ho detto e ripetuto tante ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) “Un successo, grande unità sull’Ucraina. Il G7 è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, proseguendo sulla strada delle sanzioni, essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati“. Così il premier, commentando ribadendo davanti ai giornalisti che quest’ultimo G7 ospitato dalle Alpi bavaresi “è stato veramente un successo”.: “L’ho detto e ripetuto tante volte: non ci sarà pace se l’Ucraina non sarà in grado di difendersi” Dunque, ha ribadito il premier davantiinternazionale, “La pace dovrà essere quella che vuole l’Ucraina ma, come ha detto il presidente Biden, dobbiamo essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero presentarsi. Il sostegno all’Ucraina fino ad ora è stato sufficiente per permettere di difendersi. L’ho detto e ripetuto tante ...

