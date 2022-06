Covid, Locatelli: “Chiara sottostima del numero dei nuovi casi. Reinfezioni da Omicron all’8,4% con Delta era il 2%” (Di martedì 28 giugno 2022) L’epidemia di Covid non molla la presa e il tasso di positività nelle ultime settimane è cresciuto fino a superare il 24%, ma i contagi potrebbero anzi sono sicuramente molti di più. “C’è una Chiara sottostima del numero dei nuovi casi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio – ha detto a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite di Buongiorno – Osserviamo un incremento virale per il venir meno delle misure di protezione e all’alta contagiosità delle varianti Omicron circolanti, Ba.4 e Ba.5, che rappresentano insieme metà dei ceppi circolanti. Ba.5 è sopra il 30% ed è più contagiosa e in grado di sfuggire alla risposta immunitaria degli anticorpi. Oggi abbiamo percentuali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’epidemia dinon molla la presa e il tasso di positività nelle ultime settimane è cresciuto fino a superare il 24%, ma i contagi potrebbero anzi sono sicuramente molti di più. “C’è unadeldei, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio – ha detto a Sky TG24 Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite di Buongiorno – Osserviamo un incremento virale per il venir meno delle misure di protezione e all’alta contagiosità delle varianticircolanti, Ba.4 e Ba.5, che rappresentano insieme metà dei ceppi circolanti. Ba.5 è sopra il 30% ed è più contagiosa e in grado di sfuggire alla risposta immunitaria degli anticorpi. Oggi abbiamo percentuali di ...

