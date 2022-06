Covid, Bassetti: “Boom casi? Atteso ma è influenza contagiosa come morbillo” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Un Boom dei casi positivi giornalieri di Covid, arrivato oggi a 83mila “era ampiamento Atteso, ma va detto che sono stati fatti anche 700mila tamponi e il tasso di positività è sceso all’11%. Questo significa che una enorme quantità di persone è andata a fare il test solo perché terrorizzata dai messaggi mediatici”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Il bicchiere è mezzo pieno – sottolinea tuttavia Bassetti – abbiamo di fronte un’influenza contagiosa come il morbillo, non credo che si possa prevede il picco perché è una fiammata e dobbiamo abituarci alla convivenza con questo virus”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Undeipositivi giornalieri di, arrivato oggi a 83mila “era ampiamento, ma va detto che sono stati fatti anche 700mila tamponi e il tasso di positività è sceso all’11%. Questo significa che una enorme quantità di persone è andata a fare il test solo perché terrorizzata dai messaggi mediatici”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Il bicchiere è mezzo pieno – sottolinea tuttavia– abbiamo di fronte un’il, non credo che si possa prevede il picco perché è una fiammata e dobbiamo abituarci alla convivenza con questo virus”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

