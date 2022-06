Caldo record in tutta Europa. Francia: concerti vietati. Puglia: stop al lavoro nei campi (Di martedì 28 giugno 2022) «Temperature di dieci gradi più alte della media. è un assaggio del futuro» avverte la World meteorological organization. La Spagna devastata dagli incendi. Dall’altra parte dell’oceano, terzo anno di siccità in California Leggi su corriere (Di martedì 28 giugno 2022) «Temperature di dieci gradi più alte della media. è un assaggio del futuro» avverte la World meteorological organization. La Spagna devastata dagli incendi. Dall’altra parte dell’oceano, terzo anno di siccità in California

Pubblicità

Corriere : L’Europa alle prese col caldo record: in Francia concerti vietati, stop al lavoro nei campi in Puglia - Agenzia_Ansa : Caldo record per altri 10 giorni, anche picchi di 45 gradi. 'Non sono previste precipitazioni importanti' #ANSA - RadioCapital_fm : #caldorecord: @andlucatello e @ImmaBaccelliere hanno intervistato @Luca_Mercalli, meteorologo, climatologo e divulg… - meteoredit : Si prevede una giornata di eventi #meteo estremi: #caldo record ??? al centro-sud e forti #temporali al nord ??. Pos… - sogno09 : L’Europa alle prese col caldo record: in Francia concerti vietati, stop al lavoro nei campi in Puglia -