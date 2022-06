Calciomercato Empoli: ufficiale Destro, Marin sempre più vicino. Le cifre (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva l'ufficialità per il nuovo acquisto dell'Empoli, Mattia Destro. L'attaccante, ex Genoa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ieri aveva svolto le visite mediche insieme al portiere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva l'ufficialità per il nuovo acquisto dell', Mattia. L'attaccante, ex Genoa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ieri aveva svolto le visite mediche insieme al portiere...

Pubblicità

DiMarzio : .@EmpoliCalcio, ufficiale l'arrivo di Mattia #Destro: l'attaccante ha firmato il contratto fino al 2023 ??… - DiMarzio : #Calciomercato | #Empoli, preso Mattia #Destro: visite programmate per lunedì - Pall_Gonfiato : Calciomercato #Empoli: ufficiale #Destro, #Marin sempre più vicino. Le cifre - salvo__alferi : ?? L’#Empoli avrebbe trovato in Razvan #Marin il sostituto ideale di #Asllani. Accordo in prestito con diritto di ri… - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Empoli, è ufficiale l'acquisto di Destro -