Bimba uccisa all’asilo | la maestra le ha fatto bere soda caustica per sturare i lavandini “Piangeva troppo”

Pubblicità

1312ella : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… - LUCABRAMBILLA24 : Dramma a Lione, uccisa in un asilo la figlia di un bergamasco: aveva 11 mesi - razorblack66 : MA ROBA DA MATTI.... @iosoioevoi @AlexGuidetti47 - ElveAngelic : RT @FrancoScarsell2: Orrore in Francia.Una bimba di 11mesi,figlia di un ingegnere italiano,è stata uccisa in un asilo nido di Lione da un'i… - PiuValliTV : BIMBA UCCISA ALL’ASILO CON L’ACIDO Avrebbe compiuto un anno il prossimo giovedi la piccola Lisa, figlia di Fabio… -

A Lione una bambina di neanche un anno è statadalla sua insegnate d'asilo perché 'piangeva troppo'. L'avrebbe avvelenata con uno ... che prontamente hanno trasportato lain ospedale. Lisa, ...Freddezza spaventosa". Due sole parole, pronunciate dal gip di Catania, Daniela Monaco Crea, bastano per descrivere la tragedia di Elena Del Pozzo, 5 anni, ladalla mamma 24enne Martina Patti in un campo di Mascalucia (Catania) il ...Al giudice ha detto che ha un vuoto di memoria, di aver pensato e ripensato durante le notti in cella a cosa sia accaduto, ma di non ricordare il momento in cui ha afferrato il mattarello prima e il c ...L’omicidio si è consumato mercoledì scorso, pochi minuti dopo che i genitori, il papà bergamasco e la mamma francese, avevano lasciata la bimba a scuola. La bambina non smetteva di piangere e lei ha p ...