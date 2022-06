"Beve un litro di vodka al giorno": chi è il generale richiamato da Putin (Di martedì 28 giugno 2022) "Lo Zar raschia il fondo del barile". Putin avrebbe richiamato in Ucraina un veterano della guerra sovietica in Afghanistan ormai in pensione, con problemi di peso e di alcolismo: l'identikit del generale Pavel Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) "Lo Zar raschia il fondo del barile".avrebbein Ucraina un veterano della guerra sovietica in Afghanistan ormai in pensione, con problemi di peso e di alcolismo: l'identikit delPavel

Pubblicità

Lucapag83018036 : RT @Marco_dreams: Putin schiera le armi pesanti! (Richiama Pavel, generale in pensione, che beve 1 litro di vodka al giorno). https://t.co… - ninja2475 : RT @Marco_dreams: Putin schiera le armi pesanti! (Richiama Pavel, generale in pensione, che beve 1 litro di vodka al giorno). https://t.co… - RobertoRenga : RT @Marco_dreams: Putin schiera le armi pesanti! (Richiama Pavel, generale in pensione, che beve 1 litro di vodka al giorno). https://t.co… - Pierpao83699717 : RT @blusewillis1: Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno» https://t… - blusewillis1 : Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno» -