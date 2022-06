Ascolti tv 27 giugno 2022 | la finale dell’Isola dei Famosi vince contro Julia Roberts

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 giugno 2022)tv: il film di Rai 1 con il 13,3% e 2,1 milioni, il reality show di Canale 5 al 23,3% e 2,5 milioni Ladeiha fatto registrare il 23,3% di share media con 2,5 milioni di spettatori, il film Ben is back su Rai1 ha raggiunto il 13,3% e 2,1 milioni di contatti, la settimana scorsa Wonder, sempre su Rai1 il 16,33%% e 2,65 milioni. Lunedì scorso il reality show condotto da Ilary Blasi aveva fatto il 20,74% e 2,65 milioni. Terza piazza per Report che su Rai 3 che ha registrato l’8,5% di share media con 1,365 milioni di telespettatori.tv altre reti La classifica prosegue con la serie Tv Chicago PD su Italia 1 con il 6,6% e 1,001 milioni di contatti, poi 9-1-1 Lone Star su Rai2 con il 5,6% 880 mila spettatori e Quarta Repubblicasu Rete 4 al 5,2% e 648 mila. Su Nove ...