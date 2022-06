"A casa cucina papà": il nuovo programma di Vittorio Vaccaro su Food Network, Canale 33 (Di martedì 28 giugno 2022) Su Food Network Canale 33 arriva “A casa cucina papà” con Vittorio Vaccaro, padre moderno che ama radunare famigliari e amici per preparare pranzi e cene speciali. In prima tv dal 3 luglio ogni domenica alle 15:00 e disponibile in streaming su discovery+. Accanto alla carriera di attore, Vittorio affianca anche un'altra grande passione, quella per la cucina, intesa non solo come esecuzione delle ricette, ma anche come ricerca nella scelta del menù, organizzazione in tempi brevi dei piatti e, naturalmente, come momento di condivisione a tavola. Una passione coltivata negli anni con curiosità, sperimentazioni di ogni tipo e tanta pratica casalinga. Che si tratti di un pranzo in famiglia, di una cena ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Su33 arriva “A” con, padre moderno che ama radunare famigliari e amici per preparare pranzi e cene speciali. In prima tv dal 3 luglio ogni domenica alle 15:00 e disponibile in streaming su discovery+. Accanto alla carriera di attore,affianca anche un'altra grande passione, quella per la, intesa non solo come esecuzione delle ricette, ma anche come ricerca nella scelta del menù, organizzazione in tempi brevi dei piatti e, naturalmente, come momento di condivisione a tavola. Una passione coltivata negli anni con curiosità, sperimentazioni di ogni tipo e tanta praticalinga. Che si tratti di un pranzo in famiglia, di una cena ...

Pubblicità

namortbot : RT @chaenazione: momo being un'housewife che cucina bada ai cani e alla casa durante le promozioni di nayeon im ctfu.. - chaenazione : momo being un'housewife che cucina bada ai cani e alla casa durante le promozioni di nayeon im ctfu.. - MIDVRlYA : perché Damon è in casa di Elena a cucinare cos’è questo fetish per la sua cucina - Aletri : @facciobiondate La bagnacauda NON si mangia al ristorante. È il piatto della condivisione familiare e amichevole: t… - serafinamarra68 : @OverpartyC Jessica in casa ha parlato di diversi progetti lavorativi che le piacerebbe seguire,la moda la cucina… -