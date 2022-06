Wimbledon 2022 | tabellone maschile | da Djokovic a Murray per l’impresa di Davidovich Fokina Alcaraz resiste | Sinner va

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) Le luci del Centre Court che si alzano, il centesimo anno di vita del campo più famoso del mondo che è ancora più brillante quest’anno che, per la prima volta, è stato aperto agli allenamenti pre-torneo. Asi sente ancora aria di storia, in qualsiasi caso e a qualsiasi costo. L’inizio, per Novak, è un set lasciato per strada con il sudcoreano Soonwoo Kwon. Niente di sconvolgente, normale amministrazione per il serbo, che tante volte si è trovato in simile situazione. Sul Centre Court anche Andyha vinto in quattro parziali, stavolta contro l’australiano James Duckworth. Obiettivo: sempre quello, il terzo turno, che ha sempre raggiunto in ogni singola partecipazione ai Championships. Madel giorno è di Alejandro...