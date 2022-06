VIDEO | VICE MERET | DUE PROFILI NEL MIRINO DEL NAPOLI!

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il toto-portieri sembra ormai arrivato ad una conclusione in casa Napoli. David Ospina, nonostante qualche timida voce dell’ultima ora, lascerà il club azzurro al termine del suo contratto (ovvero, formalmente, tra quattro giorni). A prendere le redini della porta del club di De Laurentiis sarà Alex, per cui è pronto un ingaggio da 1,5 milioni a stagione fino al 2027, che dovrà giustificare l’investimento da 26 milioni di euro fatto dal Napoli per strapparlo all’Udinese. A questo punto, scelto il titolare per la prossima stagione, gli azzurri devono trovare un secondo portiere, che si faccia trovare pronto all’occorrenza. Secondo Il Mattino, uno dei nomi più caldi è quello di Salvatore Sirigu, a cui non dispiacerebbe la piazza e che sarebbe disposto a firmare un contratto annuale più opzione per il secondo. L’esperto portiere del Genoa, che lascerà i liguri in ...

Pubblicità

ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - Teleradiopace : Chiavari, l’emozione di Michela Canepa Di Capua, futuro Vice Sindaco – VIDEO/intervista - FiloSama : @gaiacagliari96 Non mi sembra gli hanno fatto anche un video con le migliori parate. Chi insulta Cragno proprio non… - SashaBanksRP2 : RT @JonnyLeTran5: Roppongi Vice ?? #AEW #NJPW #AEWxNJPW #AEWForbiddenDoor #RoppongiVice #Beretta #RockyRomero - Michael64015387 : RT @JonnyLeTran5: Roppongi Vice ?? #AEW #NJPW #AEWxNJPW #AEWForbiddenDoor #RoppongiVice #Beretta #RockyRomero -

Teleradiopace

A riferire l'accaduto su Telegram è Kyryl Tymoshenko,- capo dell'ufficio della presidenza ... nella regione di Poltava, è Volodymyr Zelensky, che su Telegram diffonde undelle fiamme che ...Il- racconto. Guerra in Ucraina, la diretta Ore 20.00 - 'La risposta della Russia al divieto ... Lo ha affermato Dmitry Medvedev,capo della Russia Consiglio di Sicurezza, stando a Ria ... Chiavari, l'emozione di Michela Canepa Di Capua, futuro Vice Sindaco – VIDEO/intervista A fourth day of demonstrations is planned today in several locations across the US after the Supreme Court overturned Roe v. Wade on Friday, holding that there is no longer a federal constitutional ...Atiku Abubakar, has said that the Peoples Democratic Party (PDP) presidential candidate for the 2023 elections..